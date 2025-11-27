Decimo appuntamento per il festival "L'Occidente nel Labirinto", promosso in città dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e da una ricca rete di associazioni ed enti territoriali. Questa volta è il tema a sfondo religioso sociale e culturale che impegnerà l'evento di venerdì 28 novembre alle 17.30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La teologia di papa Leone XIV, il focus con Gianfranco Brunelli