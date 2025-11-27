La teologia di papa Leone XIV il focus con Gianfranco Brunelli
Decimo appuntamento per il festival "L'Occidente nel Labirinto", promosso in città dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e da una ricca rete di associazioni ed enti territoriali. Questa volta è il tema a sfondo religioso sociale e culturale che impegnerà l'evento di venerdì 28 novembre alle 17.30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV Non c’è facoltà che la fede non illumini e non c’è scienza che la teologia possa ignorare Il discorso del Papa alla Commissione Teologica Internazionale https://www.osservatoreromano.va/it/news/2025-11/quo-272/non-c-e-fac - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: programma e tappe - Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Lo riporta tg24.sky.it
Leone XIV alla Lateranense: “Contrastare il vuoto culturale con una fede pensata e pienamente umana” (S.C.) - Oggi, secondo Papa Leone XIV, viviamo in un tempo segnato da un «rischio di vuoto culturale» che è diventato sempre più pervasivo nella società. Segnala farodiroma.it
Leone XIV in volo verso Ankara, inizia il suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano - Il Papa è decollato dall’aeroporto di Fiumicino per giungere in Turchia, prima tappa del suo viaggio che poi toccherà il Libano da domenica 30 novembre fino a martedì 2 dicembre ... Scrive msn.com