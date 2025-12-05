Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Domenica metropolitana 7 dicembre: la prima domenica del mese in cui i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini Nella giornata del 7 dicembre, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metro - facebook.com Vai su Facebook

Domenica musei e monumenti a ingresso gratuito - Dalle esposizioni di Capodimonte e San Martino fino a Pompei e al Santuario di Hera a Paestum ... msn.com scrive

Firenze, torna la Domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei - Nella giornata del 5 ottobre torna la Domenica Metropolitana e tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei ... Da lanazione.it

Domenica al museo, il 3 agosto si entra gratis in questi spazi espositivi - Torna anche ad agosto uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dai cittadini e dai turisti: domenica 3 agosto 2025 si rinnova l’iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della ... Da siviaggia.it

Domenica al Museo, gratis il 7 dicembre in Campania: tutti i siti ho - Il 7 dicembre torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso ... Si legge su 2anews.it

Domenica al Museo, tanti luoghi speciali aperti (e gratuiti) in tutta Italia - Domenica 7 settembre 2025 torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, permette l’ingresso gratuito nei musei e nei ... Lo riporta siviaggia.it

Appuntamenti gratuiti della domenica - Seguite la lezione di Vincenzo Tiné al Museo Pigorini (ore 11,30). Riporta iltempo.it