Mps il nodo del futuro tra l’incognita Lovaglio e la fusione con Mediobanca

Le voci sulla possibile fusione di Monte dei Paschi di Siena con Mediobanca continuano a tenere banco. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva. La banca toscana si trova nel bel mezzo di una fase delicata, tra l’incertezza sulla gestione futura e le pressioni del mercato. Intanto, il nuovo amministratore delegato Lovaglio cerca di mettere in fila le strategie per il rilancio, mentre il futuro dell’istituto resta tutto da scrivere.

Sono giorni caldi per Monte dei Paschi di Siena, sempre protagonista della partita bancaria italiana, nel 2026 come nel 2025. Se l’anno scorso il dossier critico era stata la scalata di Mps a Mediobanca, “big bang” della finanza nazionale del 2025, quest’anno la partita è tutta interna a Rocca Salimbeni: da qui ad aprile Mps affronterà la sfida del rinnovo del consiglio di amministrazione di fronte all’assemblea dei soci e il crocevia del piano strategico pluriennale da validare di fronte alla Banca centrale europea. Tutto ruota attorno alla figura di Luigi Lovaglio, Ceo del gruppo che è stato salutato come artefice del suo rilancio e della vittoria in Mediobanca prima di essere messo in discussione dall’inchiesta scoppiata a novembre e in cui è risultato indagato assieme a Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri, presidente di Delfin per presunte malversazioni legate proprio alla scalata a Mediobanca, su cui gli inquirenti di Milano sospettano le ipotesi di reato di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per una presunta coordinazione delle azioni su Piazzetta Cuccia tra il management e i primi azionisti del gruppo senese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L’attenzione sul settore bancario si riaccende, con particolare focus sul possibile sviluppo della partnership tra Mps, Mediobanca e Generali.

Mps, oggi il Cda tra nodo governance e futuro del GruppoOcchi puntati sul Monte dei Paschi di Siena oggi, mercoledì 28 gennaio. Nella mattinata si riunirà il Consiglio di Amministrazione di Mps per l'esame della proposta di regolamento per la lista del Con ... adnkronos.com

Mps, il comitato nomine stringe sul regolamento per la lista del cda: Lovaglio in bilico. Cosa succede oggiMps, occhi puntati sul cda di oggi: il nodo resta quello dell'esclusione degli amministratori indagati dal processo di formazione della lista, il caso Lovaglio e il futuro di Mediobanca ... msn.com

Mps, oggi il Cda tra nodo governance e futuro del Gruppo (Adnkronos) - Occhi puntati sul Monte dei Paschi di Siena oggi, mercoledì 28 gennaio. Nella mattinata si riunirà il Consiglio di Amministrazione di Mps per l'esame della proposta di regolamento per la l - facebook.com facebook

#Mps non scioglie il nodo #Lovaglio, decisione rimandata e titolo in rosso x.com