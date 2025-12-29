Accende una stufa elettrica e scoppia un incendio | Maria muore ustionata

Un semplice gesto come accendere una stufa elettrica può avere conseguenze tragiche. Maria, nel tentativo di riscaldarsi, ha acceso una stufetta nella sua stanza, ma questo ha provocato un incendio che le è costato la vita. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione all’uso degli elettrodomestici e di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti domestici.

Voleva scaldarsi e per questo aveva acceso nella sua camera da letto una stufetta elettrica. L'elettrodomestico avrebbe però innescato un rogo che non le ha lasciato scampo. Maria Catena Pistone, 89 anni, è morta all'ospedale Niguarda il 27 dicembre per le gravi ustioni riportate a seguito. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Accende una stufa elettrica e scoppia un incendio: Maria muore ustionata Leggi anche: Accende una stufetta elettrica e innesca un incendio che la uccide: morta Maria Catena Pistone Leggi anche: Accende una stufa per scaldarsi, anziano muore divorato dalle fiamme La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accende una stufa elettrica e scoppia un incendio: Maria muore ustionata. Appena si accende la stufa eccolo che arriva.. Anche i vostri fanno così! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.