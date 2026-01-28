Mottola accusa | minacce e violenza in azienda tre arresti Carabinieri

I carabinieri di Mottola hanno arrestato tre uomini tra i 40 e i 44 anni, tutti residenti nel capoluogo jonico. Sono accusati di aver commesso una rapina aggravata in concorso e di aver minacciato e usato violenza in azienda. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 27 gennaio, quando sono stati fermati in flagranza di reato. Gli investigatori stanno lavorando per capire meglio cosa sia successo e quali motivi abbiano spinto i sospettati a compiere il gesto.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel primo pomeriggio di ieri, 27 gennaio 2026, a Mottola, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di 40, 41 e 44 anni, tutti residenti nel capoluogo jonico, presunti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i tre avrebbero raggiunto a bordo di un'autovettura un'azienda del comune jonico e, una volta avvicinato il titolare, gli avrebbero richiesto la somma di 500 euro, minacciandolo di gravi conseguenze qualora non avesse ottemperato alla richiesta, anche facendo riferimento all'uso di armi.

