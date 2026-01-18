A Martina Franca, nel tardo pomeriggio, due uomini sono stati fermati e arrestati dai carabinieri durante un controllo in strada. Gli investigatori hanno eseguito perquisizioni che hanno portato all’arresto, proseguendo l’attività di prevenzione e sicurezza nel territorio. L’intervento si inserisce nel quadro delle operazioni quotidiane delle forze dell’ordine per contrastare i reati e garantire la sicurezza dei cittadini.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri nel tardo pomeriggio a Martina Franca. Sono stati bloccati in strada e perquisiti. Sono accusati di furti. Non sono residenti a Martina Franca ma nelle vicinanze (ad esempio, stando a prime informazioni, uno a Cisternino). L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca, accusa: furti, due arresti in strada Carabinieri

Martina Franca, accusa: furti in appartamenti, due arresti in strada Carabinieri

A Martina Franca, nel tardo pomeriggio, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre erano in strada. Durante i controlli, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di strumenti compatibili con attività illecite. L’intervento segue una serie di recenti episodi di furto in appartamenti nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della comunità.

Leggi anche: Martina Franca, accusa: detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, arrestato 19enne e denunciati due minori Polizia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fuori Porta Pizzeria | Martina Franca - facebook.com facebook