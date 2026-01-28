Morto un detenuto nel carcere di Secondigliano | indagini in corso

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto è morto nel carcere di Secondigliano. La notizia arriva dal sindacato di Polizia Penitenziaria, che sta seguendo le indagini. Al momento, non sono ancora chiare le cause della morte e si aspetta l’esito degli approfondimenti in corso.

A raccontare l'accaduto è il Sinappe, sindacato di Polizia Penitenziaria. Indagini in corso per stabilire le cause della morte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Secondigliano Carcere

Ultime notizie su Secondigliano Carcere

