Morto un detenuto nel carcere di Secondigliano | indagini in corso

Un detenuto è morto nel carcere di Secondigliano. La notizia arriva dal sindacato di Polizia Penitenziaria, che sta seguendo le indagini. Al momento, non sono ancora chiare le cause della morte e si aspetta l’esito degli approfondimenti in corso.

A raccontare l'accaduto è il Sinappe, sindacato di Polizia Penitenziaria. Indagini in corso per stabilire le cause della morte.

