Detenuto evade dal carcere di Secondigliano | arrestato dopo 15 giorni nella provincia di Napoli

Un detenuto in semi libertà è evaso dal carcere di Secondigliano il 4 gennaio e non è rientrato nel centro penitenziario. Dopo circa 15 giorni di fuga, è stato rintracciato e arrestato nella provincia di Napoli. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’evasione e garantire la sicurezza pubblica.

Il detenuto, in semi libertà, lo scorso 4 gennaio non aveva fatto ritorno nel carcere napoletano di Secondigliano. Dopo 15 giorni, l'uomo è stato rintracciato oggi a Casandrino.

