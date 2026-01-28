È morto l’uomo disteso sul pavimento dell’ospedale di Senigallia. La moglie, sconvolta, dice di essere distrutta ma non vuole sporgere denuncia. La scena ha fatto il giro sui social, lasciando tutti senza parole.

SENIGALLIA (Ancona) Quell’ uomo disteso sul pavimento della sala d’aspetto dell’ospedale di Senigallia non c’è più. La foto di Franco Amoroso, 60 anni, malato oncologico, ha fatto il giro d’Italia. Ha colpito per la sua crudezza e ha innescato la miccia delle polemiche sullo stato di salute della sanità. Dieci giorni di parole e speranze di spiegazioni non hanno purtroppo cambiato il corso delle cose per lui. Lunedì pomeriggio Franco ha smesso di respirare nella sua abitazione di Senigallia dove si era trasferito un paio di anni fa da Treviso per gestire un B&B assieme alla moglie Cecilia, ora travolta da un misto di dolore e rabbia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto il malato oncologico della foto choc. La moglie: sono distrutta, ma non denuncio

In questa notizia si segnala la morte di Franco Amoroso, un paziente oncologico che si trovava a terra nella sala d'attesa del pronto soccorso di Senigallia.

La morte di Franco Amoroso, malato di tumore lasciato a terra nel pronto soccorso di Senigallia, ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla gestione delle emergenze negli ospedali italiani.

