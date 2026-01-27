In questa notizia si segnala la morte di Franco Amoroso, un paziente oncologico che si trovava a terra nella sala d’attesa del pronto soccorso di Senigallia. Un episodio che ha suscitato attenzione sulla situazione delle strutture sanitarie locali e sulla tutela della dignità dei pazienti. La vicenda evidenzia l’importanza di un’assistenza adeguata e rispettosa in contesti di emergenza sanitaria.

Senigallia (Ancona), 27 gennaio 2026 – Si è spento Franco Amoroso, il malato oncologico sdraiato a terra nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, nelle Marche. Aveva 60 anni e la sua fotografia a terra, sdraiato su una coperta e con il catetere, aveva fatto il giro dell’Italia, suscitando un’ondata di indignazione. Circa dieci giorni fa si era recato in pronto soccorso accompagnato dalla moglie Cecilia e da lì era iniziata la sua odissea: otto ore senza poter distendersi su una lettiga, troppo tempo, al punto che i dolori erano diventati insopportabili, fino a costringerlo a sdraiarsi a terra, sopra una copert a, di fianco la sacca del catetere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Franco, il malato di tumore a terra in pronto soccorso. A Senigallia la foto della vergogna

Un paziente affetto da tumore ha trascorso oltre otto ore in pronto soccorso a Senigallia senza barella, costretto a sdraiarsi a terra a causa del dolore.

La Direzione strategica della Ast Ancona ha annunciato che verranno avviate verifiche interne in merito all’incidente avvenuto al Pronto soccorso di Senigallia, dove un paziente malato di tumore ha trascorso ore sdraiato a terra in attesa di una barella.

