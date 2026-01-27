La morte di Franco Amoroso, malato di tumore lasciato a terra nel pronto soccorso di Senigallia, ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla gestione delle emergenze negli ospedali italiani. Questa vicenda evidenzia le criticità del sistema sanitario e l’importanza di garantire dignità e assistenza adeguata ai pazienti più vulnerabili.

Senigallia (Ancona), 27 gennaio 2026 – Si è spento Franco Amoroso, il malato oncologico sdraiato a terra nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, nelle Marche. Aveva 60 anni e la sua fotografia a terra, sdraiato su una coperta e con il catetere, aveva fatto il giro dell’Italia, suscitando un’ondata di indignazione. Circa dieci giorni fa si era recato in pronto soccorso accompagnato dalla moglie Cecilia e da lì era iniziata la sua odissea: otto ore senza poter distendersi su una lettiga, troppo tempo, al punto che i dolori erano diventati insopportabili, fino a costringerlo a sdraiarsi a terra, sopra una copert a, di fianco la sacca del catetere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Franco, il malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia

Approfondimenti su Senigallia ospedale

In questa notizia si segnala la morte di Franco Amoroso, un paziente oncologico che si trovava a terra nella sala d’attesa del pronto soccorso di Senigallia.

Un paziente affetto da tumore ha trascorso oltre otto ore in pronto soccorso a Senigallia senza barella, costretto a sdraiarsi a terra a causa del dolore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Senigallia ospedale

Argomenti discussi: È morto Franco, il malato di tumore a terra in pronto soccorso. A Senigallia la foto della vergogna; Morto Franco Carini, l’uomo dei delfini di Gardaland; È morto Franco Spena, artista della materia e del segno: Caltanissetta perde una voce culturale autentica; È morto Franco, il 60enne fotografato in terra al Pronto Soccorso: era diventato il simbolo delle criticità del sistema sanitario.

È morto Franco, il malato di tumore a terra in pronto soccorso. A Senigallia la foto della vergognaAmoroso aveva 60 anni, la sua immagine in sala d’aspetto ha fatto il giro dell’Italia. In ospedale non c’erano più barelle. L’indagine Ast: protocollo rispettato ... ilrestodelcarlino.it

È morto Franco Grill, sindaco storico di Prali: il ricordo dell’‘orso buono’Uomo riservato, per circa quarant’anni è stato in Amministrazione comunale e ha rappresentato punto riferimento soprattutto per Villa: Franco ti ‘toglieva’ dalla neve, dal fango e anche dai guai ... torinoggi.it

È morto Franco Spena, artista della materia e del segno: Caltanissetta perde una voce culturale autentica Franco Spena, artista nisseno, è morto oggi all’età di 81 anni. Nato a Caltanissetta il 7 novembre 1944, Spena è stato artista visivo, critico d’arte, poeta, g - facebook.com facebook

Morto in Messico Juan Pedro Franco, l’uomo più grasso al mondo. Era arrivato a sfiorare i 600 chili x.com