È morto Franco Menichelli ‘angelo’ azzurro della ginnastica Oro a Tokyo ‘63

È morto Franco Menichelli, uno dei più grandi ginnasti italiani di sempre. Aveva 84 anni e il mondo dello sport piange la sua scomparsa. Ricordato come un vero ‘angelo’ azzurro, ha portato l’Italia a vincere l’oro a Tokyo nel 1963. La sua carriera e il suo talento hanno fatto storia nel panorama sportivo nazionale.

Roma, 28 gennaio 2026 - Sport italiano in lutto per la scomparsa a 84 anni di Franco Menichelli, fra i migliori atleti di sempre nella ginnastica artistica italiana. A darne la notizia è la Federginnastica. Nel suo palmares ben cinque medaglie olimpiche, le prime delle quali, entrambe di bronzo, a Roma '60: una nel corpo libero e poi lo storico podio nel concorso a squadre, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Gunthard. Quattro anni dopo a Tokyo arrivò la consacrazione, con l'oro nel corpo libero, l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - È morto Franco Menichelli, ‘angelo’ azzurro della ginnastica. Oro a Tokyo ‘63 Approfondimenti su Menichelli Ginnastica Morto Franco Menichelli, fu oro a Tokyo nel 1964 Si è spento a 85 anni Franco Menichelli, il ginnasta che ha fatto grande l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964. Il leggendario Romeo Neri, un mito della ginnastica. Stecca e l’oro memorabile Romeo Neri è stato un simbolo della ginnastica italiana, lasciando un’eredità di passione e dedizione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Menichelli Ginnastica Argomenti discussi: LUTTO - E' morto il ginnasta Franco Menichelli, oro a Tokyo '64. Franco Menichelli è morto: fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ‘64Federginnastica: Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l'abbraccio commosso dello sport italiano ... tuttosport.com Sport in lutto: è morto l'angelo azzurro Franco Menichelli. Era il fratello di Giampaolo, ex Juve e MilanLutto nel mondo dello sport italiano. All’età di 84 anni è infatti morto Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo. tuttomercatoweb.com Morto Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo '64: aveva 84 anni - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.