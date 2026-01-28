Morto Franco Menichelli fu oro a Tokyo nel 1964
Si è spento a 85 anni Franco Menichelli, il ginnasta che ha fatto grande l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964. Con l’oro nel Corpo Libero, l’atleta romano ha portato a casa anche un argento e un bronzo, lasciando un segno indelebile nella storia della ginnastica italiana. Menichelli aveva già conquistato un bronzo a Roma nel 1960, dove aveva contribuito al primo podio olimpico dell’Italia nel dopoguerra.
Si è spento, all’età di 85 anni, Franco Menichelli. L”Angelo azzurro’, oro al Corpo Libero ai Giochi di Tokyo 1964, con l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, fu protagonista anche dello storico bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Günthard. Nell’unica edizione italiana dei Giochi Estivi il romano Menichelli conquista anche un altro bronzo al corpo libero. La Federazione: “Abbraccio commosso allo sport italiano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Tokyo 1964
Ultime notizie su Tokyo 1964
