Morto Franco Menichelli fu oro a Tokyo nel 1964

Da lapresse.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 85 anni Franco Menichelli, il ginnasta che ha fatto grande l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964. Con l’oro nel Corpo Libero, l’atleta romano ha portato a casa anche un argento e un bronzo, lasciando un segno indelebile nella storia della ginnastica italiana. Menichelli aveva già conquistato un bronzo a Roma nel 1960, dove aveva contribuito al primo podio olimpico dell’Italia nel dopoguerra.

Si è spento, all’età di 85 anni, Franco Menichelli. L”Angelo azzurro’, oro al Corpo Libero ai Giochi di Tokyo 1964, con l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, fu protagonista anche dello storico bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Günthard. Nell’unica edizione italiana dei Giochi Estivi il romano Menichelli conquista anche un altro bronzo al corpo libero. La Federazione: “Abbraccio commosso allo sport italiano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

morto franco menichelli fu oro a tokyo nel 1964

© Lapresse.it - Morto Franco Menichelli, fu oro a Tokyo nel 1964

Approfondimenti su Tokyo 1964

Addio a Paige Greco, morta a 28 anni per malore improvviso la campionessa paralimpica australiana, medaglia d’oro a Tokyo 2020 nel ciclismo su pista

E luce fu! Anche nel make up. I pezzi e le collezioni da non perdere, in edizione limitata, ora in profumeria, tra pack oro e gioiello

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tokyo 1964

morto franco menichelli fuMorto Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo '64: aveva 84 anniÈ morto Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo '64 e atleta simbolo della ginnastica azzurra. A riferire la notizia è la Federginnastica. Menichelli, ... ilmattino.it

Ginnastica: morto Franco Menichelli, oro a Tokyo '64Scopri i benefici nascosti di uno stile di vita attivo e di una dieta equilibrata. Mettiti alla prova con il Discover dedicato alla relazione tra Sport e Benessere e scopri se stai davvero facendo le ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.