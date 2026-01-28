Morto Franco Menichelli fu oro a Tokyo nel 1964

Si è spento a 85 anni Franco Menichelli, il ginnasta che ha fatto grande l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964. Con l’oro nel Corpo Libero, l’atleta romano ha portato a casa anche un argento e un bronzo, lasciando un segno indelebile nella storia della ginnastica italiana. Menichelli aveva già conquistato un bronzo a Roma nel 1960, dove aveva contribuito al primo podio olimpico dell’Italia nel dopoguerra.

