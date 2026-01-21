Il Leoncavallo è fuori dal bando del Comune di Milano per la nuova sede | Si sono autoesclusi

Il Leoncavallo è stato escluso dal bando del Comune di Milano per la nuova sede, poiché l’associazione delle Mamme Antifasciste, inizialmente interessata, non ha presentato i documenti richiesti. Questa mancata consegna ha determinato l’autoesclusione dalla gara in corso, modificando così le possibilità di assegnazione della sede prevista dal Comune.

L'associazione delle Mamme Antifasciste, che ha inizialmente manifestato interesse per il bando del Comune per la nuova sede del Leoncavallo, non avrebbe fatto avere i documenti integrativi richiesti, autoescludendosi di fatto dalla gara in corso. Il Leoncavallo non si trasferirà più in via San Dionigi. Il centro sociale non ha presentato una documentazione integrativa richiesta dal Comune ed è stato escluso dalla commissione che valuterà le altre proposte pervenute per lo spazio. L'associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo è stata esclusa dal bando del Comune di Milano per l'assegnazione dello stabile di via San Dionigi, che poteva diventare la nuova casa del centro.

