Vigilante investito e morto a Fuorigrotta rivolta del quartiere | Corrono troppo bisogna intervenire

A Fuorigrotta, si sono svolte proteste dopo la tragica morte di un vigilante di 63 anni, investito il 26 dicembre in piazzale Tecchio. La comunità chiede interventi per migliorare la sicurezza stradale, sottolineando che la velocità dei veicoli rappresenta un rischio crescente nel quartiere. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di misure concrete per prevenire ulteriori incidenti.

Napoli, morto pedone travolto davanti al tunnel di Fuorigrotta: «Subito i dossi anti-pirati» - La prima vittima del 2026 è un 63enne napoletano rimasto schiacciato nello schianto tra tre ... ilmattino.it

