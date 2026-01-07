Vigilante investito e morto a Fuorigrotta rivolta del quartiere | Corrono troppo bisogna intervenire
A Fuorigrotta, si sono svolte proteste dopo la tragica morte di un vigilante di 63 anni, investito il 26 dicembre in piazzale Tecchio. La comunità chiede interventi per migliorare la sicurezza stradale, sottolineando che la velocità dei veicoli rappresenta un rischio crescente nel quartiere. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di misure concrete per prevenire ulteriori incidenti.
Napoli, Ciro Esposito: «Sì al limite di 30 km orari ma servono più autovelox».
Vigilante investito e morto a Fuorigrotta, rivolta del quartiere: “Corrono troppo, bisogna intervenire” - Lutto e proteste a Fuorigrotta dopo la morte dei vigilante 63enne, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre scorso, a piazzale ... fanpage.it
