Dopo il gol decisivo di Ferguson nella partita tra Roma e Genoa, si apre un nuovo scenario per il giocatore e la Juventus. L’attaccante irlandese ha dimostrato di essere una risorsa importante, ma il mercato rimane in continuo movimento. Al minuto 85, Ferguson ha scelto di non guardare Gasperini, segnando un momento significativo che potrebbe avere ripercussioni future sulla sua posizione e sulle strategie delle squadre interessate.

L’irlandese ha messo il timbro finale sulla vittoria col Genoa. La Roma crede ancora in lui, ma il mercato è dinamico Al momento del cambio, minuto 85 di Roma-Genoa, Ferguson ha preferito non incrociare lo sguardo di Gasperini. È andato dritto, con il suo passo, verso la panchina. Il bomber classe 2004 non ha gradito le accuse pubbliche del tecnico e i continui confronti con Dybala, ma anche col Genoa ha risposto sul campo, segnando il terzo gol e restando costantemente nel vivo del gioco. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ferguson si considera all’altezza della Roma: è convinto di poter migliorare e di dare il suo contributo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ferguson ancora in gol, cosa succede adesso: il retroscena sulla Juve

I dubbi e il mercato, cosa viene dopo il mistero Ferguson; Serie A, Roma-Genoa 3-0 dopo 45’: gol di Soulé, Koné e Ferguson ?? Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sint; Pulisic uomo derby, Neres, Ferguson e tutti i gol Serie A Enilive; Gasperini senza filtri su Koné e Ferguson: Se Manu facesse tanti gol....

Ferguson, punta con le valigie in mano. Ora fa sorridere Gasp e cerca la conferma - Gasperini aveva chiesto fame e voglia di arrivare a Ferguson in conferenza stampa ed è stato accontentato. ilmessaggero.it