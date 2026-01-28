Morì dopo aver mangiato un insaccato Il malore e il decesso dopo settimane di agonia cosa accadde

Un uomo di Arezzo è morto dopo aver mangiato un insaccato contaminato. La vicenda è iniziata con un malore che si è trasformato in una lunga agonia. Dopo settimane di sofferenza, l’uomo non ce l’ha fatta. La causa sembra essere il batterio della Listeria presente nella coppa di maiale che aveva consumato. Ora le autorità stanno verificando come si sia verificata la contaminazione.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Aveva mangiato la coppa di maiale – che risultò poi contaminata col batterio della Listeria – iniziò a sentirsi male e dopo alcune settimane di agonia morì. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica. Sono trascorsi due anni dal caso di questa donna di 63 anni residente nel comune di Città di Castello che rimbalzò anche nelle cronache nazionali. Assunta morta dopo aver mangiato coppa di maiale. Oggi si apre in tribunale a Perugia il processo a carico del produttore, titolare di un’azienda alimentare con sede in provincia di Arezzo, che immise l’insaccato sul mercato: deve rispondere di omicidio colposo in relazione alla morte di Assunta Cammarota, originaria di Napoli, ma da tempo residente a San Leo Bastia, frazione a sud del capoluogo tifernate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

