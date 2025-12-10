Italia malore lampo dopo il pranzo | tutti in ospedale Cosa hanno mangiato
Un gruppo di dieci persone si è sentito male improvvisamente dopo aver consumato il pranzo, richiedendo immediato soccorso e ricovero ospedaliero. I presenti, probabilmente colleghi o amici, si trovavano insieme durante la pausa quotidiana, un attimo di relax interrotto da un'improvvisa emergenza sanitaria. Restano da chiarire le cause di questo episodio inaspettato.
Erano dieci. Colleghi, amici forse, seduti attorno a un tavolo per la pausa più attesa della giornata, un breve momento di respiro nel turbinio lavorativo. L’aria era distesa, il chiacchiericcio animato, e i piatti, appena serviti, promettevano un pasto gustoso, basato su sapori marini freschi. Pochi minuti dopo aver consumato quel che sembrava un innocuo pranzo, il brusio si è spento. Una strana sensazione di malessere diffuso ha iniziato a serpeggiare tra loro: prima un leggero capogiro, poi nausea, brividi e un dolore lancinante che si è fatto rapidamente strada. L’atmosfera conviviale è stata spazzata via dalla paura e dalla sofferenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
