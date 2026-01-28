Quella del Morbo K è una storia che sorprende. In un mondo in cui le notizie false spesso creano confusione, questa vicenda dimostra che anche le fake news possono avere un lato positivo. La miniserie di Rai 1, trasmessa in occasione della Giornata della Memoria, racconta di come un falso temuto abbia invece aiutato decine di ebrei a salvarsi.

Non tutte le fakenews vengono per nuocere. A dircelo è la storia del Morbo K, protagonista in questi giorni della miniserie evento di Rai 1 trasmessa in occasione della Giornata della Memoria. La fiction racconta una bella storia italiana rimasta a lungo dimenticata. Quella del Morbo K, appunto, un malanno contagiosissimo inventato dai medici dell’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina per sottrarre decine di ebrei alla deportazione. Una malattia di fantasia “che ha salvato la vita di decine e decine di persone”, dice a LaSalute di LaPresse Dario Manfellotto, past president della Fondazione Fadoi e del Dipartimento di Emergenza e Medicina interna dell’ospedale Gemelli-Isola Tiberina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morbo K: la vera storia di un falso che ha salvato decine di ebrei

Durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma, i medici dell'ospedale Fatebenefratelli crearono il finto Morbo K, un virus inventato per salvare le vite degli ebrei perseguitati.

In questo testo si racconta la figura di Giovanni Borromeo, medico romano nato nel 1898, che ha scelto di agire con coraggio e integrità durante eventi difficili, salvando numerose vite e dimostrando il valore dell’etica professionale nel contesto ospedaliero.

