In questo testo si racconta la figura di Giovanni Borromeo, medico romano nato nel 1898, che ha scelto di agire con coraggio e integrità durante eventi difficili, salvando numerose vite e dimostrando il valore dell’etica professionale nel contesto ospedaliero.

Nato a Roma il 15 dicembre 1898 in una famiglia di medici, Giovanni Borromeo scelse fin da giovane di restare fedele ai suoi principi. Negli anni Venti rifiutò di iscriversi al Partito Fascista, una decisione che gli precluse qualsiasi carriera nell’Italia di Mussolini, dove la tessera era quasi obbligatoria per chi voleva fare strada. Nel 1933 sposò Maria Adelaide Mangani, con cui ebbe tre figli. L’anno seguente un frate polacco, Maurizio Bialek, gli offrì un’opportunità: dirigere l’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina. Era una struttura cattolica ridotta a semplice ricovero per malati cronici, ma Borromeo la trasformò in una delle migliori istituzioni mediche romane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un ospedale, una finta diagnosi, decine di ebrei salvati: Giovanni Borromeo, l’eroe silenzioso del Morbo K

Approfondimenti su Giovanni Borromeo

L'episodio del Morbo K, una malattia inventata, evidenzia come un inganno possa influenzare la storia e la memoria.

In Europa, la lebbra, nota anche come morbo di Hansen, sta registrando un lieve aumento dei casi, con tre confermati recenti.

Ultime notizie su Giovanni Borromeo

