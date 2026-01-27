Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero | anticipazioni trama e cast della prima puntata

Da tpi.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026 va in onda su Rai 1 la prima puntata della miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. La serie affronta tematiche profonde attraverso una trama ispirata a fatti reali, offrendo uno sguardo riflessivo e sobrio su eventi significativi e sulla memoria storica.

Morbo K: trama (storia vera), cast e streaming. Questa sera, 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata della miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno la serie tv andrà in onda in due serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera). La miniserie racconta uno degli episodi più incredibili e meno conosciuti della Resistenza italiana: quando un gruppo di medici dell’ospedale sull’Isola Tiberina, a due passi dal ghetto, inventò una malattia fittizia e altamente contagiosa, il Morbo di K (come Kappler), riuscendo così a salvare decine di ebrei dalla deportazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

morbo k 8211 chi salva una vita salva il mondo intero anticipazioni trama e cast della prima puntata

© Tpi.it - Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Approfondimenti su Morbo K

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: tutto quello che c’è da sapere

In occasione della Giornata della Memoria, viene trasmessa su Rai 1 la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Morbo K

Argomenti discussi: Morbo K: Chi salva una vita, salva il mondo intero. Una storia vera, che in pochi conoscono.; Arriva la storia del Morbo K in una fiction; ‘Morbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero’, nella Roma occupata dai nazisti l’isola Tiberina diventa luogo di salvezza e di paura; Morbo K, quel virus inventato per salvare vite dalla ferocia nazista.

morbo k chi salvaMorbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero: trama, cast, location e anticipazioniLa miniserie evento Morbo K - Chi salva una vita salva il mondo intero arriva su Rai1: scopriamo trama, cast, location e anticipazioni. donnaglamour.it

morbo k chi salvaMorbo K Chi salva una vita salva il mondo intero: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su Rai1Morbo K Chi salva una vita salva il mondo intero, miniserie Rai1 che racconta l’invenzione del Morbo K all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. maridacaterini.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.