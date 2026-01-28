Morata segna e il Como esplode di gioia. Dopo aver trovato il gol contro la Fiorentina, lo spagnolo si abbraccia con i compagni e si lascia andare a qualche sorriso. “È uno dei più importanti della mia carriera, perché c’è tanto dietro”, dice, mentre i tifosi lo acclamano. Lo spagnolo ha ringraziato la squadra per il supporto degli ultimi mesi, riconoscendo che gli ha dato una mano a superare momenti difficili. La gioia del gol si mescola con un senso di rinascita, e il Como si ritrova a

Se a parlare è uno che ha deciso semifinali di Champions contro il Real e segnato in finale con il Barcellona, dichiarazioni di questo tipo fanno un certo effetto. “È il gol più importante della mia vita”, ha detto Morata dopo il gol dell’1-3 che ha chiuso la sfida del Franchi in Coppa Italia. Lo spagnolo ha infilato Christensen al 90’ da due passi, trovando il primo gol stagionale in un momento particolarmente complicato della sua vita e della sua carriera. Alvaro nel post partita si è lasciato andare. “Questi ragazzi mi hanno aiutato molto negli ultimi mesi, sostenendomi nelle difficoltà. Penso che sia una delle reti più importanti che ho segnato, proprio per tutto quello che c’è dietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morata, gol e abbracci per rinascere: "Uno dei più importanti della mia vita per ciò che c'è dietro"

