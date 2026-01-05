Il 5 gennaio 2026, il teatro Verdi di Firenze ospiterà Max Giusti con il suo nuovo show,

Firenze, 5 gennaio 2026 - Torna al teatro Verdi di Firenze Max Giusti con un racconto di ciò che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai, nemmeno al suo migliore amico. Bollicine Update è uno show divertente, brillante e coinvolgente che il mattatore romano mette in scena accompagnato dalla sua band di musicisti. In un clima di festa, Giusti si lascia andare, riportando le sue verità più scomode ed offrendo al suo pubblico le sue confidenze. L'appuntamento con Bollicine è domenica 11 gennaio alle ore 20,45. Lo spettacolo, scritto da Max Giusti (che firma anche la regia) Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi, ha l'orchestra dal vivo Superband, al pianoforte Fabio Di Cocco, alle chitarre Pino Soffredini, al basso Fabrizio Fasella, alla batteria Daniele Natrella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Max Giusti in scena col suo show Bollicine Update

Leggi anche: Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Ottobre: Task, Max Giusti Show Bollicine, Ghostbusters e Petra

Leggi anche: Bollicine con Max Giusti stasera su Tv8: anticipazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Firenze, Max Giusti in scena col suo show Bollicine Update - L’attore condurrà il pubblico in un viaggio fatto di confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. lanazione.it