Monte dei Paschi oggi c’è il Cda Si decide sulle regole per la lista

Oggi il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si riunisce per decidere le nuove regole sulla lista dei candidati. La riunione si presenta delicata, con alcune tensioni interne che rischiano di complicare le scelte, soprattutto in vista delle prossime nomine. La questione si fa ancora più complessa perché l’amministratore delegato Luigi Lovaglio è sotto inchiesta dalla Procura di Milano per un presunto concerto sull’Opas Mediobanca, coinvolgendo anche figure come Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri.

Appuntamento importante oggi per il cda del Monte dei Paschi chiamato a definire i ‘paletti’ per la messa a punto della liconsiglio d’amministrazione, per evitare tensioni interne sulle scelte da prendere nei confronti dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio, indagato in proprio dalla Procura di Milano per il presunto concerto sull’Opas Mediobanca, assieme al numero uno del gruppo Caltagirone, Francesco Gaetano Caltagirone e al numero uno di Delfin Francesco Milleri. Rispetto a una prima bozza che escludeva Lovaglio da tutti i lavori sulla lista, incluso il voto in consiglio per la sua approvazione, il punto di caduta attorno a cui si starebbe ragionando sarebbe quello di consentire al manager di partecipare al processo di scelta dei candidati e al voto sulla lista, escludendolo invece dal confronto con gli azionisti, che verrebbe riservato, in linea con quanto avviene in altre società quotate, al presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Monte dei Paschi Cda

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si riunisce a Roma per definire il nuovo piano industriale, che dovrà essere presentato alla Bce entro marzo.

Ultime notizie su Monte dei Paschi Cda

