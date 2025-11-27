Caltagirone Lovaglio e Milleri sono indagati per la scalata di Monte dei Paschi su Mediobanca

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le accuse sono di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza: Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio - leader rispettivamente del gruppo Caltagirone, Delfin e Mps - sarebbero indagati dalla procura di Milano per le operazioni con cui proprio Mps ha comprato la maggioranza delle azioni di Mediobanca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

caltagirone lovaglio milleri sonoScalata a Mediobanca, indagati Francesco Gaetano Caltagirone, Milleri e Lovaglio - Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle Autorit ... italiaoggi.it scrive

caltagirone lovaglio milleri sonoScalata Mediobanca, indagati Lovaglio, Milleri, Caltagirone - L'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l'ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e os ... Da ansa.it

caltagirone lovaglio milleri sonoMediobanca: Milleri, Lovaglio e Caltagirone indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza - Aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza: sono queste le accuse a carico dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, del presidente di Luxottica Francesco Milleri e dell'ad di Monte dei ... Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Caltagirone Lovaglio Milleri Sono