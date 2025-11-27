Caltagirone Lovaglio e Milleri sono indagati per la scalata di Monte dei Paschi su Mediobanca

Le accuse sono di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza: Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio - leader rispettivamente del gruppo Caltagirone, Delfin e Mps - sarebbero indagati dalla procura di Milano per le operazioni con cui proprio Mps ha comprato la maggioranza delle azioni di Mediobanca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Mediobanca Vai su X

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca: «Aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce» - facebook.com Vai su Facebook

Scalata a Mediobanca, indagati Francesco Gaetano Caltagirone, Milleri e Lovaglio - Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle Autorit ... italiaoggi.it scrive

Scalata Mediobanca, indagati Lovaglio, Milleri, Caltagirone - L'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l'ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e os ... Da ansa.it

Mediobanca: Milleri, Lovaglio e Caltagirone indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza - Aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza: sono queste le accuse a carico dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, del presidente di Luxottica Francesco Milleri e dell'ad di Monte dei ... Da tg.la7.it