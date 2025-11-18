Provoca un incidente guidando senza patente una moto priva di assicurazione e revisione | multato e denunciato

OSIMO – Mentre effettuava un sorpasso ha urtato l’auto che lo precedeva provocando un incidente, ma durante gli accertamenti di rito effettuati si è scoperto che non aveva mai conseguito il documento di guida per un moto peraltro priva di assicurazione e revisione. È accaduto nei giorni scorsi a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

