Monaco-Juventus | le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali sono state annunciate pochi minuti prima del calcio d’inizio allo Stade Louis II. La Juventus affronta l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League con le scelte ormai fatte dai rispettivi allenatori. La partita si presenta decisiva per la qualificazione e i tifosi sono in attesa di scendere in campo per sostenere i loro.

Arrivano le scelte definitive allo Stade Louis II per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Monaco e Juventus hanno comunicato gli undici titolari per il match in programma alle 21.00. Il Monaco si schiera con il 3-5-2, affidandosi alla qualità di Golovin e Balogun in avanti. Risponde la Juventus con il 4-2-3-1, Openda riferimento offensivo supportato da Conceição, McKennie e Miretti. Le formazioni ufficiali. MONACO (3-5-2) Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer; Caio Henrique, Zakaria, Camara, Akliouche, Coulibaly; Golovin, Balogun. Allenatore: Thierry Pocognoli JUVENTUS (4-2-3-1) Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Thuram, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Miretti; Openda. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Questa sera la Juventus sfida il Monaco al Louis II nell’ultima giornata del girone di Champions League.

PRE PARTITA MONACO-JUVENTUS: ALTA CONCENTRAZIONE NEL PRINCIPATO || FORMAZIONI UFFICIALI

