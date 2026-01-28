Monaco-Juventus Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Louis II

Questa sera la Juventus sfida il Monaco al Louis II nell’ultima giornata del girone di Champions League. La partita si preannuncia combattuta, ma i bianconeri hanno buone possibilità di qualificarsi ai playoff, anche con un pareggio. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il match si gioca alle 21:00, in un stadio che si aspetta un pubblico caldo. Finora, poche emozioni e pochi gol in questa fase, e anche questa sera lo spettacolo potrebbe essere più tattico che spettacolare.

La Juventus fa visita al Monaco per l'ultima partita del girone unico della Champions League, consapevole che con buone probabilità andrà ai playoff. La Vecchia Signora conserva però ancora qualche piccola chance di qualificarsi direttamente agli ottavi, ma per entrare tra le prime otto deve necessariamente vincere al Louis II e sperare in risultati positivi.

