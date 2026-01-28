La Juventus affronta lo Stade Louis II in una sfida decisiva per la Champions League. Spalletti deve decidere le ultime formazioni, mentre i tifosi aspettano con ansia il fischio d’inizio. La partita si avvicina, e le squadre si preparano a scendere in campo in un clima di grande tensione.

di Marco Baridon Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all’ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Monaco Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Monaco Juve LIVE: l’avvicinamento al match dello Stade Louis II, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Approfondimenti su Monaco Juve

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monaco Juve

Argomenti discussi: Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Monaco-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Monaco-Juve, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming.

Monaco-Juventus, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-matchMonaco-Juve si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00: tutte le info su diretta TV e streaming dell'ultima sfida della fase a gironi di Champions League dei bianconeri. libero.it

Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI bianconeri scendono in campo al Luigi II per contendere alla formazione di Pocognoli l'ultima giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com

Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com facebook

C’è Monaco-Juve, viaggio nel modello monegasco. Thiago Scuro: “Guardiamo all’Italia” x.com