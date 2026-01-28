Modifiche alla viabilità in occasione dei festeggiamenti in onore di San Ciro

In vista dei festeggiamenti in onore di San Ciro a Grottaglie, le autorità hanno deciso di chiudere alcune strade il 30 e 31 gennaio. Dalle 14 in poi, nessun veicolo potrà circolare o sostare con rimozione forzata, per permettere lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza. La viabilità sarà quindi modificata per tutto il pomeriggio e fino al termine delle procedure.

In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono della città di Grottaglie, San Ciro, il 30 e 31 gennaio 2026, per effetto di ordinanza sindacale è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 14.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie e piazze: Via B. Lista; Via Pasolini; Piazza Angelo Fago incr. D'Addario; Piazza Angelo Fago incr. Fanigliulo; Via Rodari tratto compreso tra via D. Luigi Sturzo e rotatoria viale dello Sport; S. S. 7 viale Rodari contrada Paparazio; Via Rodari "lato cancellata scuola Savarra". A partire dalle ore 19.

