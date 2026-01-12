Aci Castello si prepara ai festeggiamenti in onore di San Mauro

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aci Castello si avvicina ai festeggiamenti in onore di San Mauro Abate, patrono della comunità, che si terranno giovedì 15 gennaio. L’evento rappresenta un momento di incontro tra fede e tradizione, coinvolgendo residenti e visitatori nella celebrazione della figura venerata. La festa riflette l’identità storica del paese, mantenendo vive le pratiche religiose e culturali che caratterizzano la comunità locale.

La comunità di Aci Castello si prepara alla festa del Santo Patrono, San Mauro Abate, giovedì 15 gennaio tra fede e tradizione. Una giornata ricca di eventi vissuta sempre con emozione e partecipazione dai castellesi e non solo. Alle ore 10 il momento clou con la svelata, dove con una chiesa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: A Cerignola i festeggiamenti in onore della Bambinella

Leggi anche: Aci Castello valuta la creazione di un cimitero per animali d’affezione: presentata una mozione in Consiglio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Acicastello celebra San Mauro Abate: fede, tradizione e spettacolo il 15 Gennaio.

TELE ONE: DIRETTA FESTEGGIAMENTI SAN MAURO ABATE ACI CASTELLO 2026

Video TELE ONE: DIRETTA FESTEGGIAMENTI SAN MAURO ABATE ACI CASTELLO 2026

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.