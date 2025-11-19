Chiusura di Cantone San Bernardo prorogate le modifiche alla viabilità
Sono state prorogate al 31 gennaio 2026 le modifiche alla viabilità nella zona di via Taverna, conseguenti ad alcuni lavori in un immobile privato in Cantone San Bernardo. In particolare, nel Cantone San Bernardo al civico 8 e nei tratti di strada adiacenti è vietata la circolazione e la sosta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Con la chiusura del segnale previsto per la fine del 2026 ecco emergere un'altra criticità da non sottovalutare. E alcuni cantoni insorgono. Vai su X
CHIUSURA ACQUA PER INTERVENTI PNRR Chiusura acqua per interventi PNRR per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano il giorno mercoledì 29 ottobre dalle ore 10.00 a - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura di Cantone San Bernardo, prorogate le modifiche alla viabilità - Rimangono in vigore i provvedimenti per le vie limitrofe: via Taverna, via Castello, via Somaglia e via San Bartolomeo ... Lo riporta ilpiacenza.it
Colle del Piccolo San Bernardo, scatta la chiusura invernale - Si trasforma nella consueta chiusura invernale lo stop preventivo per maltempo scattato ieri sul colle del Piccolo San Bernardo, tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia). Come scrive ansa.it
Colle del Gran San Bernardo, dal 14 ottobre la chiusura invernale - Anas e il gestore stradale svizzero hanno programmato la consueta chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo, sulla strada statale 27, a 2. ansa.it scrive