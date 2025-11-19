Chiusura di Cantone San Bernardo prorogate le modifiche alla viabilità

Sono state prorogate al 31 gennaio 2026 le modifiche alla viabilità nella zona di via Taverna, conseguenti ad alcuni lavori in un immobile privato in Cantone San Bernardo. In particolare, nel Cantone San Bernardo al civico 8 e nei tratti di strada adiacenti è vietata la circolazione e la sosta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it