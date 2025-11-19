Chiusura di Cantone San Bernardo prorogate le modifiche alla viabilità

Ilpiacenza.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state prorogate al 31 gennaio 2026 le modifiche alla viabilità nella zona di via Taverna, conseguenti ad alcuni lavori in un immobile privato in Cantone San Bernardo. In particolare, nel Cantone San Bernardo al civico 8 e nei tratti di strada adiacenti è vietata la circolazione e la sosta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

chiusura cantone san bernardoChiusura di Cantone San Bernardo, prorogate le modifiche alla viabilità - Rimangono in vigore i provvedimenti per le vie limitrofe: via Taverna, via Castello, via Somaglia e via San Bartolomeo ... Lo riporta ilpiacenza.it

Colle del Piccolo San Bernardo, scatta la chiusura invernale - Si trasforma nella consueta chiusura invernale lo stop preventivo per maltempo scattato ieri sul colle del Piccolo San Bernardo, tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia). Come scrive ansa.it

Colle del Gran San Bernardo, dal 14 ottobre la chiusura invernale - Anas e il gestore stradale svizzero hanno programmato la consueta chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo, sulla strada statale 27, a 2. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiusura Cantone San Bernardo