A Minneapolis in Minnesota l’Ice ha arrestato un bimbo di 5 anni

Un bimbo di 5 anni, tornato a casa dalla scuola in Minnesota, è stato portato dagli agenti federali insieme al padre in un centro di detenzione in Texas, hanno affermato i funzionari della scuola e l’avvocato della famiglia, diventando il quarto studente del suo sobborgo di Minneapolis ad essere trattenuto dagli ufficiali dell’immigrazione nelle ultime settimane. Secondo la denuncia di Zena Stenvik, direttrice del distretto scolastico di Columbia Heights, alla periferia di Minneapolis, il piccolo Liam Ramos è stato usato come ‘esca’ per fermare il padre. La foto del bimbo con indosso un berretto di lana blu e lo zainetto sulle spalle, affiancato dagli agenti con il volto coperto e armati fino, ai denti è diventata virale sul web suscitando shock e indignazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ice Agent Shoots Woman in Minnesota and New Video Released From Different Angles

Argomenti discussi: Minneapolis, botte e lacrimogeni al corteo per Good. Minnesota fa causa a Trump; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Minneapolis, lotta e solidarietà. Una città unita contro l’occupazione; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito.

Minneapolis in guerra: lo spaventoso video del lancio di gas tossico sui cittadiniNuovo discutibile attacco di Greg Bovino, comandante della U.S. Border Patrol, contro la popolazione civile a Minneapolis. Il militare a capo della campagna federale contro l’immigrazione nelle gran ... tg.la7.it

Il 7 gennaio a Minneapolis, Minnesota, Renee Good, 37 anni, è stata uccisa da un agente dell’ICE durante un intervento avvenuto mentre erano in corso proteste. Un rapporto dei vigili del fuoco ha confermato che la donna è stata colpita quattro volte, al torace - facebook.com facebook

Intanto nella “più grande democrazia del mondo”… @ilmanifesto #minneapolis #minnesota x.com