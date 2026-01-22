Quattro minori arrestati dall’ICE in Minnesota anche un bimbo di 5 anni | la denuncia del distretto scolastico

Il distretto scolastico di Minneapolis denuncia l’arresto di quattro minori da parte dell’ICE, tra cui un bambino di cinque anni. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente tensione nella città, dopo l’uccisione dell’attivista Renee Good da parte di un agente dell’agenzia. La notizia solleva preoccupazioni sulle implicazioni per le comunità locali e sulla situazione dei minori coinvolti.

A Minneapolis cresce la tensione dopo l’ uccisione dell’attivista Renee Good da parte di un agente dell’ ICE. Secondo il Washington Post, i funzionari del distretto scolastico pubblico di Columbia Heitghs hanno accusato gli agenti dell’anti-immigrazione dell’arresto di 4 minori, studenti delle scuole del distretto, tra cui due bambini. In particolare, il caso di Liam Conejo Ramos è diventato virale. Liam, 5 anni, sarebbe stato utilizzato come “ esca ” per far arrestare il padre e le sue foto, diffuse sui social insieme a un agente sono diventate virali. Liam indossa un berretto blu da coniglio ( Conejo è il suo soprannome) e ha alle spalle lo zaino di Spiderman, in un’altra foto in mano all’ICE. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minnesota, gli agenti dell’Ice arrestano anche minori. Un bambino di 5 anni fermato mentre rientra dalla materna. Dopo tocca al MaineGli agenti dell’Ice continuano a effettuare arresti di minori negli Stati Uniti, come avvenuto in Minnesota con un bambino di cinque anni e in Maine.

Minnesota, agenti Ice arrestano un bimbo di 5 anni di ritorno da scuolaIn Minnesota, agenti dell’Ice hanno fermato un bambino di cinque anni, Liam Ramos, nel vialetto di casa mentre tornava dalla scuola materna.

