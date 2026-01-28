Ilhan Omar deputata democratica aggredita con una siringa a Minneapolis Trump | È un' impostora

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira ieri sera a Minneapolis. Durante un evento pubblico, un uomo di 55 anni, Anthony J. Kazmierczak, le si è avvicinato e le ha lanciato una siringa. L’aggressore è stato subito fermato dalle forze dell’ordine, mentre Omar è rimasta illesa. La polizia sta indagando sul motivo di questa intimidazione. Trump ha commentato la vicenda definendo Kazmierczak un’impostora.

