Minneapolis la deputata dem Ilhan Omar aggredita a un comizio con una siringa Trump | Un' impostora

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di sorpresa durante un comizio a Minneapolis. Un uomo si è avvicinato e le ha spruzzato addosso un liquido sconosciuto usando una siringa. L’episodio si è verificato davanti a numerose persone, senza che Omar riuscisse a evitare l’aggressione. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha commentato l’accaduto definendo l’aggressore “un impostore”. La polizia sta indagando sul motivo e sull’identità dell’uomo, mentre la deputata si è mostrata determinata a continuare il suo

