Minneapolis Trump annuncia piccola de-escalation

Donald Trump ha annunciato una piccola de-escalation a Minneapolis. Dopo le tensioni scatenate dall’uccisione di due persone da parte dell’Ice, il presidente ha deciso di ridurre temporaneamente le operazioni nelle strade. La notizia arriva mentre le proteste continuano in città e si cerca di calmare gli animi.

