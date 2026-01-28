Minneapolis Trump annuncia piccola de-escalation
Donald Trump ha annunciato una piccola de-escalation a Minneapolis. Dopo le tensioni scatenate dall’uccisione di due persone da parte dell’Ice, il presidente ha deciso di ridurre temporaneamente le operazioni nelle strade. La notizia arriva mentre le proteste continuano in città e si cerca di calmare gli animi.
(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato una piccola de-escalation a Minneapolis, in seguito alle reazioni per l'uccisione di due persone da parte dell'Ice. "Attenueremo un po' la situazione", ha detto il presidente americano a Fox News dopo aver inviato in città il suo 'zar' delle frontiere Tom Homan al posto del comandante della Border Patrol.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, Netanyahu chiede a Trump di rinviare attacco. Paesi arabi lavorano a de-escalation
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di posticipare eventuali azioni militari contro l'Iran.
Usa, i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell’Ice ma Trump la difende: «In Minnesota una de-escalation»
La polemica tra Donald Trump e i Democratici si sposta sulla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem.
