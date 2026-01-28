Minneapolis sospesi gli agenti coinvolti nell’omicidio di Alex Pretti

La polizia di frontiera degli Stati Uniti ha sospeso gli agenti coinvolti nella sparatoria che ha portato alla morte di Alex Pretti a Minneapolis. Gli agenti sono stati messi in congedo amministrativo mentre si svolgono le indagini. La notizia è stata confermata dal Dipartimento per la Sicurezza interna.

Gli agenti della Polizia di frontiera degli Stati Uniti coinvolti nella sparatoria mortale a Minneapolis in cui è stato ucciso Alex Pretti sono stati sospesi dal servizio e messi in congedo amministrativo in attesa degli esiti delle indagini, ha reso noto il Dipartimento per la Sicurezza interna (DHS). I due agenti non sono stati identificati pubblicamente. La decisione di sospenderli arriva in un clima di forte scrutinio nazionale sull’operato delle autorità federali dopo che le dichiarazioni iniziali del DHS, secondo cui Pretti avrebbe “violentemente resistito” alle forze dell’ordine e avrebbe potuto tentare di “massacrare” gli agenti, sono state in parte ritirate o riformulate dalla stessa agenzia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La vicenda di Alex Pretti si complica.

Due agenti della Border Patrol hanno aperto il fuoco a Minneapolis e hanno ucciso Alex Pretti.

