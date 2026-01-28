Uccisione di Alex Pretti a Minneapolis | sono due gli agenti ad aver sparato

Due agenti della Border Patrol hanno aperto il fuoco a Minneapolis e hanno ucciso Alex Pretti. Un rapporto preliminare del Dipartimento della Sicurezza Interna conferma che sono stati due agenti a sparare. La CNN ha avuto accesso ai dettagli dell’indagine in corso sulla sparatoria.

Sono due gli agenti della Border Patrol che a Minneapolis hanno sparato ad Alex Pretti, uccidendolo. Lo rivela un rapporto preliminare al Congresso del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS), esaminato dalla Cnn, proveniente dall’indagine condotta sulla sparatoria dalla U.S. Customs and Border Protection, in cui sono state analizzate anche le riprese delle bodycam. In base al rapporto, il personale della polizia di frontiera «ha tentato di arrestare Pretti, che ha opposto resistenza, e ne è seguita una colluttazione ». Un agente a quel punto ha urlato più volte che Pretti era in possesso di una pistola: «Circa cinque secondi dopo, un agente ha sparato con la sua Glock 19 e un agente ha sparato con la sua Glock 47». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il presidente Donald Trump ha annunciato che l’Ice lascerà Minneapolis in futuro, senza specificare quando.

Un passante in auto ha documentato gli istanti precedenti all'intervento degli agenti federali che ha portato alla tragica morte di Alex Pretti, 37 anni, a Minneapolis.

Alex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisOrigini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore. La sua uccisione ha portato ... vanityfair.it

Trump sull’uccisione di Pretti: Stiamo esaminando il caso. E apre al ritiro degli agenti-immigrati dal MinnesotaIl presidente: Abbiamo fatto un lavoro fenomenale, a un certo punto ce ne andremo. L'uccisione del manifestante? Stiamo valutando tutto e prenderemo una decisione ... tpi.it

Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti, ucciso dall’ICE: “Hanno sparato 10 volte a un infermiere”. Il conduttore attacca Trump e chiede alla destra americana di “mostrare coraggio e buonsenso”: https://fanpa.ge/jtg4l - facebook.com facebook

A sparare e a uccidere Alex Pretti a Minneapolis sono stati due agenti, e non uno, come si pensava inizialmente: è il primo risultato di un'indagine preliminare su quanto successo a Minneapolis, che smentisce ancora le tesi dell'amministrazione Trump x.com