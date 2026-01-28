Minneapolis la deputata dem Omar aggredita con un liquido sconosciuto

Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita da un liquido sconosciuto mentre parlava davanti a circa cento persone. L’aggressore si è avvicinato e le ha versato il contenuto sul volto, poi è stato subito fermato dalla sicurezza. La deputata sta bene, ma l’episodio ha scosso la città e riaperto il dibattito sulla sicurezza degli esponenti politici durante le manifestazioni pubbliche.

Martedì sera, durante un incontro pubblico in una sede del comune di Minneapolis, un uomo ha aggredito la deputata democratica Ilhan Omar mentre stava parlando davanti a circa cento persone. L'uomo si è avvicinato al palco e le ha spruzzato addosso una sostanza liquida usando una siringa. Gli agenti presenti lo hanno immediatamente bloccato. Omar non è rimasta ferita e, dopo pochi minuti, ha ripreso il suo intervento. La polizia ha identificato l'aggressore come Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, arrestato e trasferito nel carcere della contea di Hennepin. Sul posto sono stati effettuati rilievi per identificare il liquido, descritto da testimoni come rosato e dall'odore molto forte.

