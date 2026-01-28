Minneapolis Greg Bovino lascia la città | manifestanti in strada

A Minneapolis, i manifestanti sono scesi in strada contro l’ICE. La decisione del presidente Trump di far partire Tom Homan in Minnesota ha portato alla partenza del comandante della Border Patrol, Greg Bovino. La città si trova nel caos mentre si moltiplicano le proteste contro le politiche di tolleranza zero.

(LaPresse) – Manifestanti protestano contro l’ICE a Minneapolis mentre il comandante della Border Patrol Greg Bovino lascia la città su decisione del presidente Donald Trump che ha inviato in Minnesota Tom Homan, già capo a interim dell’ICE fino al 2018 e grande sostenitore delle politiche di “tolleranza zero” nei confronti dei migranti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

