Trump frena su Minneapolis | il comandante della Border Patrol Bovino lascia la città

La decisione del comandante della Border Patrol Gregory Bovino di lasciare Minneapolis si inserisce nel quadro di riorganizzazione delle operazioni federali. L’amministrazione Trump sta ridimensionando la presenza federale in risposta a recenti incidenti, tra cui una sparatoria mortale da parte di agenti. Questa mossa riflette una strategia di contenimento e riorganizzazione delle attività di controllo dell’immigrazione in un contesto di tensioni crescenti.

Secondo una fonte vicina alla vicenda, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino dovrebbe lasciare Minneapolis nella giornata di oggi, mentre l'amministrazione Trump sta riorganizzando la direzione delle sue operazioni di controllo dell'immigrazione e sta riducendo la presenza federale dopo una seconda sparatoria mortale da parte di agenti federali.Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver affidato la missione al suo 'zar di frontierà, Tom Homan, con Homan che riferirà direttamente alla Casa Bianca, dopo che Bovino è stato condannato per aver affermato che l'uomo ucciso, Alex Pretti, stava pianificando di "massacrare" gli agenti delle forze dell'ordine, un'affermazione che le autorità non hanno corroborato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

