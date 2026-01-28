Minivan di tifosi in trasferta si schianta contro un camion | sette morti e tre feriti

Un grave incidente stradale in Romania ha causato la morte di sette tifosi del Paok Salonicco. Il minivan su cui viaggiavano si è schiantato contro un camion vicino a Lugojel, nei pressi di Timisoara. Tre altre persone sono rimaste ferite. La comitiva, partita in trasferta in Francia per seguire la squadra, ha avuto una fine tragica sulla strada. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

Una trasferta in Francia di un gruppo di tifosi greci si è trasformata in una tragedia. Sette supporter del Paok Salonicco hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nei pressi del villaggio di Lugojel, vicino alla città di Timisoara, in Romania. Altri tre tifosi che si trovavano a bordo del mezzo sono rimasti gravemente feriti al momento si trovano ricoverati nell'ospedale locale. I dieci erano partiti dalla Grecia a bordo di un minivan con destinazione la Francia, per assistere alla partita di Europa League di questo giovedì tra il Paok e il Lione. Per cause ancora da accertare il piccolo bus è finito per schiantarsi contro un camion che procedeva nella direzione opposta.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Paok Salonicco incidenti

Un incidente stradale in Nigeria ha coinvolto Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi.

Ultime notizie su Paok Salonicco incidenti

All’alba #scontri sull’autostrada #A1 tra #ultras del #Napoli, diretti a #Torino, e tifosi della #Lazio di rientro da #Lecce. I due gruppi sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord, tra #Ceprano e #Frosinone, bloccando il traffico per alcuni minuti. Secondo l x.com