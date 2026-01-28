Tre uomini sono stati fermati dai Carabinieri a Mottola dopo un tentativo fallito di estorsione. La vicenda è iniziata con minacce e violenza, poi i sospetti sono scappati, ma sono stati subito rintracciati e bloccati. Un pomeriggio di routine si è trasformato in un incubo per le persone coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Un pomeriggio di ordinaria attività lavorativa si è trasformato in pochi minuti in un incubo. È accaduto ieri, a Mottola, dove tre uomini di 40, 41 e 44 anni, tutti residenti a Taranto, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo le prime ricostruzioni, i tre sarebbero giunti in auto presso un’azienda del territorio e, dopo aver avvicinato il titolare, gli avrebbero imposto la consegna di 500 euro. La richiesta sarebbe stata accompagnata da minacce pesanti, con espliciti riferimenti a possibili ritorsioni e persino all’uso di armi in caso di rifiuto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Minacce, violenza e fuga: estorsione fallita a Mottola, tre uomini bloccati dai Carabinieri

