Valmontone 50enne del luogo arrestato dai Carabinieri I reati | estorsione minacce resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Valmontone hanno arrestato un uomo di 50 anni residente nel luogo, in seguito a un’operazione di controllo. L’uomo è stato fermato per sospetti reati di estorsione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si inserisce in un’attività di prevenzione e tutela della sicurezza cittadina, finalizzata a mantenere il controllo del territorio e garantire la tranquillità della comunità locale.

Cronache Cittadine VALMONTONE – Nell'ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno tratto in

