In via Rogoredo a Milano, un uomo è stato ucciso in un agguato. La vittima, un venditore di morte, è stata presa di mira da un hater che ha commentato con parole dure contro la sua difesa. Qualcuno ha scritto che il difensore dovrebbe vergognarsi e smettere di tutelare chi commette reati. La scena si svolge nel quartiere, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sull’accaduto.

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - "So che è il suo lavoro difendere anche i criminali, ma io al posto suo mi vergognerei e rinuncerei alla sua difesa". E' uno dei messaggi che arriva all'indirizzo social dell'avvocata Debora Piazza che insieme al collega Marco Romagnoli rappresenta il fratello del ventottenne di origine marocchina ucciso a Milano, durante un controllo anti spaccio, da un poliziotto che ha raccontato che la vittima gli ha puntato contro una pistola. "Non ha vergogna di difendere venditori di morte" scrive una donna ligure, mentre Francesco da Lucca scrive in maiuscolo "Vergognati." e c'è anche chi, con evidenti difficoltà nella scrittura, digita: "Voi avvocate come mi comportate se un vostro cliente pluripregiudicato che produce solo del male verso gli altri??? Le faccio un esempio verso la sua famiglia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: ucciso a Rogoredo, hater contro difesa vittima 'vergogna, era venditore di morte'

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Un episodio di cronaca si è verificato a Rogoredo, Milano, dove un giovane di 20 anni è stato colpito durante un intervento di polizia.

Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo, durante un intervento di polizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Rogoredo

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Milano Rogoredo, il poliziotto che ha ucciso il 28enne: Volevo rincorrerlo, ma mi ha puntato la pistola e ho sparato; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve.

Milano: ucciso a Rogoredo, hater contro difesa vittima 'vergogna, era venditore di morte'Milano, 28 gen. (Adnkronos) - So che è il suo lavoro difendere anche i criminali, ma io al posto suo mi vergognerei e rinuncerei alla sua difesa. E' uno dei messaggi che arriva all'indirizzo social ... iltempo.it

Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso durante la sparatoria a RogoredoNoto anche come Zack, il ragazzo marocchino era già noto alle forze dell’ordine per spaccio e altri reati. Da anni veniva arrestato e poi rilasciato e non aveva mai fatto richiesta per il permesso di ... tg24.sky.it

Abhderraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso lunedì sera da un agente di Polizia a Rogoredo, alla periferia di Milano, aveva precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni ed era ritenuto uno dei capi degli spacciatori che agisco - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Milano, indagato il #poliziotto che ha ucciso uno #spacciatore #27gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com