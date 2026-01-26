Milano sparatoria a Rogoredo | ventenne ucciso dalla polizia L’arma era una replica a salve

Un episodio di cronaca si è verificato a Rogoredo, Milano, dove un giovane di 20 anni è stato colpito durante un intervento di polizia. La vittima, che aveva un’arma a salve, è deceduta successivamente all’evento. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini, mentre si cerca di fare luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

Un giovane di 20 anni è morto a Milano dopo essere stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia in borghese. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18 in via Giuseppe Impastato, nel quartiere Rogoredo, area da tempo interessata da operazioni di controllo e contrasto allo spaccio. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, il ventenne si sarebbe avvicinato a una pattuglia di agenti impegnata in controlli sul territorio. Alla vista degli agenti avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata verso di loro. A quel punto i poliziotti hanno reagito aprendo il fuoco. Il 20enne ucciso e i primi accertamenti sull’arma. 🔗 Leggi su Panorama.it

