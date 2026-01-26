Sparatoria a Milano ventenne ucciso da due agenti in borghese a Rogoredo | la pistola era a salve

Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo, durante un intervento di polizia. La sparatoria, avvenuta in via Impastato, ha coinvolto agenti in borghese, che hanno utilizzato una pistola a salve. La vicenda è in fase di approfondimento per chiarire le circostanze e le motivazioni dell’intervento.

Un ventenne è morto questa mattina in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano, dopo essere stato colpito da colpi d’arma da fuoco esplosi da una pattuglia di poliziotti in borghese. Stando a una prima ricostruzione, il ventenne, probabilmente nordafricano, avrebbe incrociato una pattuglia della Volante impegnata in verifiche su altre persone in via Impastato. A quel punto si sarebbe avvicinato agli agenti, avrebbe estratto un’arma e l’avrebbe puntata contro di loro. I poliziotti avrebbero quindi aperto il fuoco, colpendolo alla parte alta del corpo. All’arrivo dei soccorritori del 118, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

#Milano-Sparatoria || Un episodio di cronaca si è verificato a Rogoredo, Milano, dove un giovane di 20 anni è stato colpito durante un intervento di polizia.

A Milano, poco prima delle 18, un ventenne è stato ucciso durante uno scontro con una pattuglia di agenti in borghese in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato.

