milano due ventenni arrestati con quasi 2 kg di hashish e 76mila euro in contanti

Due giovani di 20 anni sono stati fermati a Milano con quasi 2 chili di hashish e 76 mila euro in contanti. La polizia ha intercettato i due mentre trasportavano la droga e il denaro, che sembrano legati a un traffico più ampio. L’arresto conferma come la città sia ancora al centro di un grande giro di droga e soldi sporchi.

