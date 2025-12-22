Cecina | Sorpresi nella loro abitazione con 1,5 kg di hashish e 3mila euro in contanti | arrestati
A Cecina, un uomo di 35 anni e una donna di 25 sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati in casa con 1,5 kg di hashish e 3.000 euro in contanti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.
Un 35enne e una 25enne sono stati arrestati dai carabinieri di Cecina con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso. I militari dell'Arma, al termine di un'indagine mirata, hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'appartamento della coppia dove. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
