Cecina | Sorpresi nella loro abitazione con 1,5 kg di hashish e 3mila euro in contanti | arrestati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cecina, un uomo di 35 anni e una donna di 25 sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati in casa con 1,5 kg di hashish e 3.000 euro in contanti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Un 35enne e una 25enne sono stati arrestati dai carabinieri di Cecina con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso. I militari dell'Arma, al termine di un'indagine mirata, hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'appartamento della coppia dove. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

cecina sorpresi nella loro abitazione con 15 kg di hashish e 3mila euro in contanti arrestati

© Livornotoday.it - Cecina | Sorpresi nella loro abitazione con 1,5 kg di hashish e 3mila euro in contanti: arrestati

Leggi anche: In possesso di hashish, coca, crack e oltre 3mila euro in contanti: arrestati due fratelli per spaccio, a Salerno

Leggi anche: Cecina | Fermato con cocaina, hashish e 15mila euro in contanti: 42enne arrestato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.