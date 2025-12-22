Cecina | Sorpresi nella loro abitazione con 1,5 kg di hashish e 3mila euro in contanti | arrestati

A Cecina, un uomo di 35 anni e una donna di 25 sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati in casa con 1,5 kg di hashish e 3.000 euro in contanti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

